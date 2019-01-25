В эфире украинского ТВ призвали убить Путина

То же самое хотят сделать с Януковичем

Бывший депутат Верховной Рады Украины Григорий Омельченко заговорил о возможности ликвидировать президента России Владимира Путина. Такие слова 67-летнего генерала СБУ прозвучали в эфире телеканала ZIK, передает ТВЦ.Ru.

Российского лидера он назвал организатором войны против Украины. Омельченко считает, что на основании норм международного права, устава ООН, украинского национального законодательства желаемое им убийство Путина якобы бы не станет преступлением. Он добавил, что это будет расцениваться, "как действия в случае крайней и необходимой обороны, по аналогии убийства террориста №1 Усамы бен Ладена", которого сейчас якобы заменил президент России.

Омельченко добавил, что также "безнаказанно" можно убрать и экс-президента Украины Виктора Януковича. Бывший депутат напомнил, что политик осужден украинским судом "за соучастие в развязывании агрессивной войны против Украины".

О том, что Украине угрожает полномасштабная война с Россией неоднократно говорил и президент незалежной Петр Порошенко. В ноябре 2018 года он заявлял, что количество российских подразделений, которые были передислоцированы вдоль украинской границы кардинально возросло.

18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия признается "страной-оккупантом". Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных действиях. В частности, Украина возлагает на Россию ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия стороной конфликта на юго-востоке Украины не является.

Омельченко ранее также призывал к жестким действиям против нынешнего российского лидера. В 2012 году, когда генерал СБУ занимал пост депутата Рады, он потребовал арестовать Владимира Путина, который тогда был премьер-министром России. Парламентарий просил возбудить уголовное дело из-за российско-украинских газовых соглашений 2009 года, за которые была осуждена лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.