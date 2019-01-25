ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В эфире украинского ТВ призвали убить Путина

14:56
  • пятница
  • 25 января 2019

То же самое хотят сделать с Януковичем

Бывший депутат Верховной Рады Украины Григорий Омельченко заговорил о возможности ликвидировать президента России Владимира Путина. Такие слова 67-летнего генерала СБУ прозвучали в эфире телеканала ZIK, передает ТВЦ.Ru.
Время воронков началось: Киев вынес приговор Януковичу

Российского лидера он назвал организатором войны против Украины. Омельченко считает, что на основании норм международного права, устава ООН, украинского национального законодательства желаемое им убийство Путина якобы бы не станет преступлением. Он добавил, что это будет расцениваться, "как действия в случае крайней и необходимой обороны, по аналогии убийства террориста №1 Усамы бен Ладена", которого сейчас якобы заменил президент России.

Омельченко добавил, что также "безнаказанно" можно убрать и экс-президента Украины Виктора Януковича. Бывший депутат напомнил, что политик осужден украинским судом "за соучастие в развязывании агрессивной войны против Украины".

О том, что Украине угрожает полномасштабная война с Россией неоднократно говорил и президент незалежной Петр Порошенко. В ноябре 2018 года он заявлял, что количество российских подразделений, которые были передислоцированы вдоль украинской границы кардинально возросло.

18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия признается "страной-оккупантом". Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных действиях. В частности, Украина возлагает на Россию ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия стороной конфликта на юго-востоке Украины не является.

Омельченко ранее также призывал к жестким действиям против нынешнего российского лидера. В 2012 году, когда генерал СБУ занимал пост депутата Рады, он потребовал арестовать Владимира Путина, который тогда был премьер-министром России. Парламентарий просил возбудить уголовное дело из-за российско-украинских газовых соглашений 2009 года, за которые была осуждена лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
Украинский генерал-лейтенант Григорий Омельченко
Украинский генерал-лейтенант Григорий Омельченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.