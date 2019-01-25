За последние восемь лет число пассажиров общественного транспорта Москвы увеличилось на 460 млн человек

Столичный общественный транспорт стал популярнее. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Более двух третей москвичей пользуются им ежедневно.

Доля людей, которые пользуются городским транспортом ежедневно, увеличилась с 62 до 69%. Таким образом, доля тех, кто ездит на общественном транспорте постоянно, превысила две трети. Это больше, чем в большинстве городов мира.

За последние восемь лет число пассажиров общественного транспорта Москвы увеличилось на 460 миллионов человек. В прошлом году было совершено 5,6 миллиарда поездок.