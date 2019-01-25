Женщину-ветерана забили насмерть из-за 20 тысяч рублей

Деньги были отложены на похороны

Трое мужчин избили до смерти 97-летнюю женщину – ветерана Великой Отечественной войны. Целью преступления было ограбление.

"10 января они (подозреваемые, - прим. ред.) проникли через окно в дом 97-летней Надежды Стратийчук в селе Курсавка Ставропольского края, накрыли ее одеялом и жестоко избили. Через два дня потерпевшая скончалась в больнице. А добычей налетчиков стали 20 тысяч рублей, отложенные бабушкой на собственные похороны", - говорится в сообщении официального канала Следственного комитета России в "ТамТам".

Следствие установило, что мужчины ранее уже были у ветерана. Весной прошлого года они устанавливали окна в ее доме и тогда украли 120 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.