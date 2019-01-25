Орбакайте с сыном покинули Россию

Они улетели не одни

Певица и актриса Кристина Орбакайте решила провести свой отпуск в Мексике. Туда она отправилась вместе с семьей.

Недавно артистка опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На фотографии Орбакайте вместе с сыном от предыдущего брака Дени Байсаровым, супругом Михаилом Земцовым, а также другом Филиппом Киркоровым запечатлены на фоне исторического здания и крупной надписи Mexico, пишут "Дни.Ру".

"Ежегодная традиция путешествий нашей дружной компанией! Решили рвануть в Мексику", - подписала снимок Кристина.

Поклонники артистки оставили в комментариях под фото множество добрых пожеланий. "Приятного путешествия!", "Очень талантливая и дружная семья!", "Какие вы классные, летние. Хорошего вам отдыха! Получите заряд сил, энергии и солнечного настроения!", "Хорошего отдыха вам и много радостных и счастливых событий!", - написали подписчики Орбакайте.

Певица редко публикует фотографии со своими детьми. Как правило, она рассказывает о младшей дочери Клавдии. Всего у Орбакайте трое детей: двое старших сыновей и дочь.