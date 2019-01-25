ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Орбакайте с сыном покинули Россию

15:16
  • пятница
  • 25 января 2019

Они улетели не одни

Певица и актриса Кристина Орбакайте решила провести свой отпуск в Мексике. Туда она отправилась вместе с семьей.

Недавно артистка опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На фотографии Орбакайте вместе с сыном от предыдущего брака Дени Байсаровым, супругом Михаилом Земцовым, а также другом Филиппом Киркоровым запечатлены на фоне исторического здания и крупной надписи Mexico, пишут "Дни.Ру".

"Ежегодная традиция путешествий нашей дружной компанией! Решили рвануть в Мексику", - подписала снимок Кристина.

Поклонники артистки оставили в комментариях под фото множество добрых пожеланий. "Приятного путешествия!", "Очень талантливая и дружная семья!", "Какие вы классные, летние. Хорошего вам отдыха! Получите заряд сил, энергии и солнечного настроения!", "Хорошего отдыха вам и много радостных и счастливых событий!", - написали подписчики Орбакайте.

Певица редко публикует фотографии со своими детьми. Как правило, она рассказывает о младшей дочери Клавдии. Всего у Орбакайте трое детей: двое старших сыновей и дочь.

Главное сегодня
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.