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Жизнь россиян сильно изменится с 1 февраля

05:51
  • понедельник
  • 28 января 2019

Нас ждут индексация выплат и проблемы в интернете

С 1 февраля 2019 года будут проиндексированы различные социальные выплаты. В частности, вырастут детские пособия, ежемесячные выплаты по уходу за первенцем, инвалидам, ветеранам боевых действий и узникам фашизма.

Так, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, повысится до 649,8 тысячи рублей, а при рождении ребенка вырастет до 17,3 тысячи рублей. Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет составит 4,5 тысячи рублей, а ежемесячная выплата на уход за вторым и другими детьми до полутора лет вырастет до 6,4 тысячи рубля. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 26,1 тысячи рублей.

Что касается выплатам людям с инвалидностью, то им проиндексируют их в соответствии с фактической инфляцией. Инвалиды I группы будут получать ежемесячно 3,8 тысячи рублей, II группы — 2,7 тысячи рублей, III группы — 2,2 тысячи рублей. Дети-инвалиды получат 2,7 тысячи рублей. Также инвалидам полагаются путевки на санитарно-курортное лечение, бесплатный проезд на электрике, специальные лекарства, выдаваемые по рецепту.

Ветераны боевых действий, Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы с 1 февраля получат прибавку к пенсии в размере 2,9 тысячи рублей. Узники фашизма будут получать ежемесячно 5,4 тысячи рублей.

Изменения коснуться сайтов государственных учреждений. С 1 февраля ни перейдут на новый на новый стандарт протокола DNS, в связи с чем в их работе могут наблюдаться сбои. По данным специалистов, это может произойти из-за того, что некоторые серверы на которых находятся сайты официальных российских ведомств, еще не обновились.

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