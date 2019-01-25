"Как дикарь": Скабеева оценила вменяемость ударившего ее депутата Рады

На поведение украинского парламентария направлена жалоба

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инцидент, который произошел у нее с участием депутата Верховной Рады Борислава Березы. По ее словам, мировое сообщество, "попустительствует всему происходящему, что недопустимо".

"Отягчающим обстоятельством является то, что господин Береза, который вёл вчера себя как дикарь и мало вменяемый человек, видимо, осознавая тот факт, что наказания не последует, хотя мы продолжаем надеяться на обратное, продолжает вести себя в том же духе", - отметила журналистка.

Скабеева указала на комментарии, которые были опубликованы Березой в социальных сетях. По ее словам, украинский парламентарий считает, что правда на его стороне, а еще он "оскорбляет и угрожает", передает RT.

Также она прокомментировала слова представителей либеральной общественности о том, что все произошло из-за ее провокаций. "Провокация — это когда ты пытаешься задать неудобный и неприятный вопрос для украинской делегации? Нет, это не провокация", - подчеркнула она. Скабеева напомнила, что официально аккредитована при ПАСЕ, и перед инцидентом она "вела себя максимально сдержанно, воспитанно и деликатно".

А еще она сообщила, что официальная жалоба подана на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи. При этом она подчеркнула, что Украине, почему-то, прощают все. "Подобное поведение себе позволил представитель власти, официальное лицо. То есть власть в стране захватили бандиты и хулиганы", — отметила телеведущая.

В четверг Береза толкнул и оскорбил Скабееву, когда она попыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, удерживаемых киевскими властями. Инциент попал на видео. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от парламентария извиниться перед женщиной. По его словам, "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху". Сама Скабеева выразила благодарность чеченскому лидеру за этот поступок.