ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Агрессивно молившийся пассажир прервал полет лайнера

16:11
  • пятница
  • 25 января 2019

Летевший в Тунис самолет посадили в Ницце из-за дебоша на борту

В Ницце вынужденно сел борт, летевший из Парижа в Тунис. Срочную посадку пришлось запросить из-за дебоша одного из пассажиров.
Угонщик из Сургута признался в терактах 11 сентября

Инцидент произошел в четверг спустя примерно полчаса после взлета. 30-летний гражданин Туниса начал неистово молиться в проходе между креслами. В ответ на просьбы бортпроводников занять свое кресло и не мешать другим пассажирам мужчина начал вести себя агрессивно.

В частности, он напал на бортпроводников, выкрикивал "Аллах Акбар" и угрожал ворваться в кабину пилотов. Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ, дебошир призывал присоединиться к себе других тунисцев.

После посадки в Ницце буйный пассажир был помещен под стражу. Позже его освободили и направили на психиатрическую экспертизу.

Читайте также:
Главное сегодня
Мусульмане во время намаза
Мусульмане во время намаза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.