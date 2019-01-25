Агрессивно молившийся пассажир прервал полет лайнера

Летевший в Тунис самолет посадили в Ницце из-за дебоша на борту

В Ницце вынужденно сел борт, летевший из Парижа в Тунис. Срочную посадку пришлось запросить из-за дебоша одного из пассажиров.

Инцидент произошел в четверг спустя примерно полчаса после взлета. 30-летний гражданин Туниса начал неистово молиться в проходе между креслами. В ответ на просьбы бортпроводников занять свое кресло и не мешать другим пассажирам мужчина начал вести себя агрессивно.

В частности, он напал на бортпроводников, выкрикивал "Аллах Акбар" и угрожал ворваться в кабину пилотов. Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ, дебошир призывал присоединиться к себе других тунисцев.

После посадки в Ницце буйный пассажир был помещен под стражу. Позже его освободили и направили на психиатрическую экспертизу.