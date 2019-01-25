Глушаков оставит жену без дома

Дом за 300 миллионов находится в Подмосковье

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков намерен оставить свою жену Дарью без жилья. Он переписал дом на имя своей матери и выставил его на продажу за 300 миллионов рублей.

"Действия Глушакова предсказуемы и понятны. Так делает каждый второй мужчина, когда разводится. Больше всего беспокоит позиция суда, который позволяет Денису творить такие вещи", - прокомментировал ситуацию "Спорт-Экспресс" адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

Двухэтажный особняк площадью 550 квадратных метров находится в Истре. В нем три спальни, бассейн и бильярдная.

Денис и Дарья поженились в 2010 году, у них есть две дочери в возрасте семи и двух лет. В 2018 году пара решила развестись, процесс идет с осени. В октябре Никулинский суд Москвы арестовал счета футболиста, а 19 октября вынес решение, согласно которому он должен перечислять на содержание детей треть своего дохода.

В декабре Дарья Глушакова подала заявление об угрозах со стороны мужа в связи с бракоразводным процессом. Футболист, в свою очередь, обвиняет супругу в мошенничестве.