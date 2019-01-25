Идет медицинская подготовка продления срока ареста, считает адвокат

Находящемуся в СИЗО футболисту "Зенита" Александру Кокорину сделали рентген колена. В 2018 году спортсмен перенес операцию, ему нужна восстановительная программа, но в СИЗО лечить колено затруднительно.

"После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет "медицинская" подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей", - сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

Защиту Кокорина возмутил тот факт, что до лечения колена Кокорина не допускают специалистов, им занимается врач СИЗО, который "назначает рентген, не имея других возможностей для диагностики". Подобным образом, считает адвокат, проводится видимость проверки здоровья Кокорина.

"Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации. А возможности СИЗО многократно ограничены", - написала Стукалова в Instagram.

В октябре 2018 года Кокорин стал участником двух потасовках в центре столицы. В результате пострадали три человека. Решением суда футболист арестован до 8 февраля.