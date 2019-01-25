Зеленский пообещал обедневшим украинцам быстрый интернет

Кандидат-комик в президенты Украины представил предвыборную программу

Комик Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента Украины пообещал провести референдум по НАТО и ввести "экономический паспорт". Об этом говорится в программе кандидата.

В пятницу шоумен подал пакет документов в ЦИК Украины для регистрации своей кандидатуры в качестве претендента на пост президента Украины. 41-летний актер является выдвиженцем партии "Слуга народа". Зеленский, по данным опросов, входит в тройку лидеров президентской гонки вместе с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Среди предвыборных обещаний Зеленского – доступ всех граждан к скоростному интернету, "экономический паспорт", где будут копиться часть средств от реализации государством благ (недра, земли).

Кроме того, Зеленский считает, что бюджет на армию должен перестать быть "кормушкой" для "кабинетных генералов". "Мое задание - сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов", - отмечает он (цитата по "Интерфаксу").

В 2018 году стало известно, что количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось с 15% до 25% за последние пять лет. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.