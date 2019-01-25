ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский пообещал обедневшим украинцам быстрый интернет

16:59
  • пятница
  • 25 января 2019

Кандидат-комик в президенты Украины представил предвыборную программу

Комик Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента Украины пообещал провести референдум по НАТО и ввести "экономический паспорт". Об этом говорится в программе кандидата.
Не хочу быть таким: наживающийся на России Зеленский раскаялся

В пятницу шоумен подал пакет документов в ЦИК Украины для регистрации своей кандидатуры в качестве претендента на пост президента Украины. 41-летний актер является выдвиженцем партии "Слуга народа". Зеленский, по данным опросов, входит в тройку лидеров президентской гонки вместе с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Среди предвыборных обещаний Зеленского – доступ всех граждан к скоростному интернету, "экономический паспорт", где будут копиться часть средств от реализации государством благ (недра, земли).

Кроме того, Зеленский считает, что бюджет на армию должен перестать быть "кормушкой" для "кабинетных генералов". "Мое задание - сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов", - отмечает он (цитата по "Интерфаксу").

В 2018 году стало известно, что количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось с 15% до 25% за последние пять лет. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Читайте также:
Новости по теме
Актер Владимир Зеленский
Актер Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.