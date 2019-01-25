Ученые разрушили доводы о столкновении Апофиса с Землей

По прогнозам катастрофа должна была произойти в 2068 году

Астрономы опровергли информацию о падении Апофиса на Землю. Астероид не представит никакой угрозы для планеты, если положение его орбиты не изменится, передает ТВЦ.RU.

Старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков объяснил, почему не верит в столкновение астероида с Землей. "Недавно СМИ заявили, что в 2068 году может быть столкновение. Я могу со всей уверенностью сказать, что столкновения в 2068 году не будет. Для Апофиса на ближайшие 100 лет вероятность столкновения очень маленькая, это ничтожная величина, поэтому астероида Апофис бояться не следует", - сообщил он на видео телестудии Роскосмоса на YouTube.

Однако он отметил, что изменение орбиты астероида возможно после его сближения с Землей, которое произойдет в 2029 году. Астероид приблизится к Земле на расстояние, равное 38 тысячам километров.

Ученый планирует определить, как изменилась его орбита в момент максимального приближения астероида. После этого можно будет говорить о точных прогнозах.

В 2006 году астрономы предопределили последствия падения астероида. По их мнению, в результате столкновения останется кратер диаметром в 6 километров, что спровоцирует обрушение зданий и возникновение трещин в земле.