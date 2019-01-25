Тарасова заткнула рты российским фигуристам в Минске

Заслуженный тренер потребовала от россиян бороться на площадке
Татьяна Тарасова обрушилась на российских фигуристов на чемпионате Европы в Минске. Комментируя выступления в ритм-танце, заслуженный тренер призвала спортсменов заткнуться.
Ранее тренеры россиян заявляли, что наши фигуристы будут бороться с четырёхкратными чемпионами континента французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Они побили мировой рекорд и получили за прокат 84,79 балла.
"Боритесь! Только рты закройте! И боритесь — на площадке!" – отреагировала Тарасова. Слова тренера приводит News.ru.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин с результатом 81,37 балла идут на втором месте. Ещё одна российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — на пятом месте. Софья Евдокимова и Егор Базин и вовсе занимают 11 строчку.
- "Превосходная форма читалась в каждом движении": Загитова блеснула в Минске
- Загитова и Самодурова порвали соперниц на чемпионате Европы
- "Вякнувшая" о допинге 13-летняя фигуристка оправдалась (видео)
- Авербух заступился за оскандалившуюся из-за допинга фигуристку
- Российская фигуристка поделилась секретом успеха: нужно принимать допинг