Тарасова заткнула рты российским фигуристам в Минске

Заслуженный тренер потребовала от россиян бороться на площадке

Татьяна Тарасова обрушилась на российских фигуристов на чемпионате Европы в Минске. Комментируя выступления в ритм-танце, заслуженный тренер призвала спортсменов заткнуться.

Ранее тренеры россиян заявляли, что наши фигуристы будут бороться с четырёхкратными чемпионами континента французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Они побили мировой рекорд и получили за прокат 84,79 балла.

"Боритесь! Только рты закройте! И боритесь — на площадке!" – отреагировала Тарасова. Слова тренера приводит News.ru.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин с результатом 81,37 балла идут на втором месте. Ещё одна российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — на пятом месте. Софья Евдокимова и Егор Базин и вовсе занимают 11 строчку.