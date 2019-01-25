Еще не все гости ЧМ уехали из России

В стране задержались 5,5 тысячи иностранцев

После чемпионата мира по футболу-2018 в России остаются 5,5 тысячи иностранных гостей, которые находятся в стране нелегально.

Всего по паспорту болельщика приехали 650 тысяч иностранцев, практически все своевременно уехали. В декабре минувшего года задержавшихся в стране насчитали чуть больше 12 тысяч, но благодаря совместной работе ФСБ и МВД эту цифру удалось сократить до 5,5 тысячи.

"Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены", - сообщили ТАСС в полиции.

В 2018 году чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Мировое первенство принимали 11 городов с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира стала Франция. Сборная России дошла до 1/4 финала.