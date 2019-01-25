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Волдыри российской певицы заинтересовали следователей

17:55
  • пятница
  • 25 января 2019

Экс-солистка группы "Краски" стала жертвой косметологов

В СМИ появилась информация о том, что лицо певицы Ольги Гусевой обезобразилось после посещения частной клиники. Столичные следователи проводят проверку.
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"В эфире одного из региональных телеканалов вышел сюжет о том, что после проведения косметологической процедуры в одном из салонов красоты в Москве лицо девушки покрылось волдырями и длительное время не заживает. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка", - цитирует слова старшего помощника главы ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой Агентство "Москва".

По ее словам, следователи дадут правовую оценку всем словам певицы, которые она произнесла в сюжете. Гусева собирается подавать на клинику в суд.

Пятна на лице девушки появились после того, как она прошла процедуру увлажнения кожи в одном из частных косметологических центров.

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