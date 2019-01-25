Эксперты объяснили рост цен на курицу

Стало известно, почему в России подскочили цены на куриное мясо

В России резко подорожала курятина. Оптовая цена на мясо за год выросла на 21,8%, приводит данные Минсельхоз. Еще сильнее выросли потребительские цены на мясо кур.

По данным Росстата, килограмм куриного мяса в среднем стоит 152,71 рубля (данные от 14 января). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года цены выросли на 22,4%.

Как заявили опрошенные изданием Газета.Ru эксперты, причина роста стоимости мяса птиц заключается в стремительном росте цен на зерновые, то есть основное сырье для птицеводцеских хозяйств.

Помимо этого, повышение стоимости мяса курицы связано с ростом цен на электроэнергию и ГСМ. Также курятина долгое время не росла в цене, поэтому текущий рост связан с тем, что повышение откладывалось до того времени, пока дальнейшее сдерживание цены при росте себестоимости стало для производителей невозможным.

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Эксперты уверены, что в ближайшее время можно ждать дальнейшего роста розничных цен. В Минсельхозе при этом отметили, что ожидают в 2019 году корректировки в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в России подскочили цены на алкоголь. В ряде случаев стоимость поднялась на 40%.