Собянин посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"

Первый форум собрал около 10 тысяч человек

В столице стартовал первый форум "Молодой предприниматель Москвы". Мероприятие посетил Сергей Собянин. Стоит отметить, что этот новый образовательный формат позволит помочь студентам и школьникам открыть в будущем свое дело. Для участников работают бесплатные лекции и семинары по развитию бизнеса, которые проводят известные предприниматели, они делятся своим успешным опытом.

Когда ещё проводить молодежный форум, если не в день студента. "Молодой предприниматель Москвы" - это новый образовательный формат, призванный помочь выпускникам вузов и даже старшеклассникам открыть в будущем своё дело.

Первый форум собрал около 10 тысяч человек, передает "ТВ Центр". Многие из них закончили онлайн-бизнес-школу, организованную правительством Москвы. С приветственным словом к участникам обратился Сергей Собянин.

"Мы впервые запустили такой формат семинаров. Москва - город возможностей, где есть возможность организовать любой бизнес. Здесь есть ресурсы для бизнеса, но и конкуренция. Нужно быть интересными. Я уверен, что у вас все получится. Москва развивает инфраструктуру, а бизнес создаёт экономику. Не может быть одно без другого. У Москвы грандиозное будущее, потому что будущее создаёте вы. Будущее города в ваших руках. Поздравляю с днём студента", - сказал Сергей Собянин.

Различные исследования показывают, что поколение миллениума всерьёз рассматривает предпринимательство как сферу своей деятельности. Однако далеко не многие знают, что из себя представляет этот путь. В итоге, хороший проект так и остаётся идеей. Молодые специалисты, столкнувшись с первыми трудностями, просто не догадываются, куда двигаться дальше. Для участников форума проходят лекции и семинары по развитию бизнеса. Их проводят известные предприниматели и бизнес-тренеры. Четыре тематических блока: от выбора ниши и цели до первых продаж.

Будущих предпринимателей интересует цифровая экономика, IT-сфера, киберспорт. Москва успешно реализует все эти направления. Город заинтересован в молодых специалистах и развитии бизнеса. Сергей Собянин наградил команду-победителя бизнес-игры и ответил на вопросы участников форума. Один из которых: как добиться успеха?

"Нужен характер победителя. Вы все столкнётесь с трудностями. Но если вы выбрали путь, пройдите его до конца и вас ждёт победа", - сказал Собянин.

Для студентов и школьников такой опыт станет хорошим дополнением к уже имеющимся знаниям, которые они готовы реализовать во взрослой жизни.

Владимир Черных, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".