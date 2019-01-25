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Собянин посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"

19:55
  • пятница
  • 25 января 2019

Первый форум собрал около 10 тысяч человек

В столице стартовал первый форум "Молодой предприниматель Москвы". Мероприятие посетил Сергей Собянин. Стоит отметить, что этот новый образовательный формат позволит помочь студентам и школьникам открыть в будущем свое дело. Для участников работают бесплатные лекции и семинары по развитию бизнеса, которые проводят известные предприниматели, они делятся своим успешным опытом.
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Когда ещё проводить молодежный форум, если не в день студента. "Молодой предприниматель Москвы" - это новый образовательный формат, призванный помочь выпускникам вузов и даже старшеклассникам открыть в будущем своё дело.

Первый форум собрал около 10 тысяч человек, передает "ТВ Центр". Многие из них закончили онлайн-бизнес-школу, организованную правительством Москвы. С приветственным словом к участникам обратился Сергей Собянин.

"Мы впервые запустили такой формат семинаров. Москва - город возможностей, где есть возможность организовать любой бизнес. Здесь есть ресурсы для бизнеса, но и конкуренция. Нужно быть интересными. Я уверен, что у вас все получится. Москва развивает инфраструктуру, а бизнес создаёт экономику. Не может быть одно без другого. У Москвы грандиозное будущее, потому что будущее создаёте вы. Будущее города в ваших руках. Поздравляю с днём студента", - сказал Сергей Собянин.

Различные исследования показывают, что поколение миллениума всерьёз рассматривает предпринимательство как сферу своей деятельности. Однако далеко не многие знают, что из себя представляет этот путь. В итоге, хороший проект так и остаётся идеей. Молодые специалисты, столкнувшись с первыми трудностями, просто не догадываются, куда двигаться дальше. Для участников форума проходят лекции и семинары по развитию бизнеса. Их проводят известные предприниматели и бизнес-тренеры. Четыре тематических блока: от выбора ниши и цели до первых продаж.

Будущих предпринимателей интересует цифровая экономика, IT-сфера, киберспорт. Москва успешно реализует все эти направления. Город заинтересован в молодых специалистах и развитии бизнеса. Сергей Собянин наградил команду-победителя бизнес-игры и ответил на вопросы участников форума. Один из которых: как добиться успеха?

"Нужен характер победителя. Вы все столкнётесь с трудностями. Но если вы выбрали путь, пройдите его до конца и вас ждёт победа", - сказал Собянин.

Для студентов и школьников такой опыт станет хорошим дополнением к уже имеющимся знаниям, которые они готовы реализовать во взрослой жизни.

Владимир Черных, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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Форум "Молодой предприниматель Москвы"
Сергей Собянин посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"
Сергей Собянин посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"
Форум "Молодой предприниматель Москвы"
Форум "Молодой предприниматель Москвы"
Форум "Молодой предприниматель Москвы"
Форум "Молодой предприниматель Москвы"
Сергей Собянин посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"
Сергей Собянин посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"
Форум "Молодой предприниматель Москвы"
Форум "Молодой предприниматель Москвы"
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