Военные торопятся убрать затор на Бурее до паводков

В ликвидации оползня участвуют 500 человек

В Хабаровском крае военные произвели второй подрыв скальных пород, которые перекрыли реку Бурея. В масштабной операции по ликвидации последствий оползня участвуют 500 человек, порядка 50 единиц специальной техники, а также армейская авиация. Задача военных - пробить две протоки для пропуска воды. Работы планируют завершить до 20 февраля. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Мощность взрыва составила десять тонн в тротиловом эквиваленте. Это вторая попытка разрушить затор, который перекрыл реку Бурея. В ходе первого подрыва в начале недели удалось снять пласт горной породы толщиной три с половиной метра, длиной сто двадцать и шириной 30 метров. Сейчас углубились еще на два с половиной метра. И вот так, шаг за шагом, военные будут стараться воссоединить две части Буреи.

Часть сопки обрушилась в реку Бурея в середине декабря. Местные охотники, первыми обнаружившие завал, решили, что верхушку сопки срезало упавшим метеоритом. Специалисты, изучив место, уверенно заявили: это оползень, но небывалых размеров. В Хабаровском крае введен режим ЧС. В зоне возможного весеннего затопления, если не убрать затор, - населенные пункты Чекунда, Эльга и Усть-Ургал, в которых проживают несколько сотен человек. Кроме того, пострадать может Байкало-Амурская магистраль. Поэтому военные, более пятисот человек, которые встали лагерем недалеко от затора, разработали специальный план по освобождению русла реки. Сначала бурят отверстия в завале глубиной до трех метров и в количестве до ста штук. Закладывают туда взрывчатку и взрывом за взрывом разрушают своеобразную плотину.

Невиданный по размерам оползень: региональные ученые не могут припомнит ничего подобного. И уникальная операция по ликвидации последствий. К месту проведения работ на вертолете Ми-26 доставили гусеничный бульдозер, что станет хорошим подспорьем в разборе камней.

Дорога по воздуху в один конец - более двухсот километров. Пути по земле просто нет. Вместе с вертолетом на берег Буреи привезли и топливозаправщик, который после выгрузки бульдозера долил в баки четыре тонны керосина, чтобы вертолет мог вернуться на базу. Также вместе с топливозаправщиком. По планам военных чередой подрывов к первому февраля они смогут сделать одну протоку. К двадцатому февраля - еще одну. Тем самым опасность затопления в ходе весеннего таяния снега будет ликвидирована.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".