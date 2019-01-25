Братья Кличко продолжают смешить Давос

На этот раз оконфузился Кличко-старший

В Сети появилось видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко говорит о цифровизации украинской столицы. На кадрах видно, как политик пытается выговорить слово digitalization, но выдает лишь невнятные звуки на букву "Д".

Сидящий рядом с Виталием его брат Владимир не смог сдержать смеха. После второй подсказки из зала Кличко-старший все-таки справился со словом.

Ранее Владимир Кличко оценил инвестиционную привлекательность страны. "Мы сексуальны, и все нас хотят", - заявил он во время выступления в Украинском доме в Давосе, чем вызвал удивление у украинских экономистов.