Боец и фигурист ограбили чемпиона Европы по борьбе под Москвой

Налетчики похитили из дома борца ценности и спортивные награды

Известный российский борец Юрий Воробьев стал жертвой грабителей. Неизвестные проникли в его дом в подмосковном поселке, чтобы похитить некий сейф.

Как рассказал в интервью сайту kp.ru чемпион Европы по борьбе, ночью он услышал скрип окна на первом этаже. Спустившись, Воробьев увидел там двух людей в масках. Один из них брызнул в лицо хозяину дома из газового баллончика, а второй стал наносить удары в голову. Воробьев попытался дать отпор, но получил удар монтировкой. Обездвижив борца, злоумышленники принялись пытать его отверткой.

"Тыкали в бок, чтобы было невыносимо больно. Я им говорю, что хоть пытайте, хоть нет, сейфов вы все равно здесь никаких не найдете. Посоветовал им в банк сходить за кредитом", - рассказывает Воробьев.

В итоге грабители вынесли из дома другие ценности, в том числе золотые часы и спортивные награды. Позднее полиция установила личности налетчиков. Ими оказались бывший фигурист Сергей Карпов и боец ММА Умар Чокаев. По данным СМИ, боец действовал по наводке Карпова. Сейчас обоим нападавшим грозит внушительный срок сразу по нескольким статьям.