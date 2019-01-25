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"Не все нормально слышат": Лукашенко пригрозил проверить чиновников на тугоухость

19:11
  • пятница
  • 25 января 2019

У самого президента со слухом все в порядке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проверить слух чиновников, которые не выполняют его распоряжения.

"Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. <…>  А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи", - заявил Лукашенко в разговоре с доктором медицинских наук Людмилой Макариной-Кибак.

При этом белорусский лидер отметил, что у него со слухом все в порядке, пишет РИА Новости.

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