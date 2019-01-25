ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ты же мужик?": Фадеев потребовал извинений от Чубайса

19:40
  • пятница
  • 25 января 2019

В видеообращении продюсер назвал Марию Захарову своей подругой

История со спором представителя МИД Марии Захаровой и главы "Роснано" Анатолия Чубайса получила продолжение. К обсуждению "бедных россиян" присоединился продюсер Максим Фадеев.
"Народ будет в шоке": Марии Захаровой нашли замену

В посте в соцсети Instagram он назвал Захарову своей подругой, а предпринимателя призвал извиниться перед ней. Кроме того, продюсер охарактеризовал Чубайса как рыжеволосого мужчину, который постоянно "рассказывает сказки".

"Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?" – заявил в видеообращении Фадеев.

Полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как глава "Роснано", выступая на Гайдаровском форуме, назвал Россию бедной страной, а соотечественников - расточительными.

Официальный представитель МИД раскритиковала его заявление и призвала узнать причины бедности у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства. Ответ Чубайса довел спикера МИД "до дрожи". Позже Захаровой нашли замену.

Читайте также:
Новости по теме
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.