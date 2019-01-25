"Ты же мужик?": Фадеев потребовал извинений от Чубайса

В видеообращении продюсер назвал Марию Захарову своей подругой

История со спором представителя МИД Марии Захаровой и главы "Роснано" Анатолия Чубайса получила продолжение. К обсуждению "бедных россиян" присоединился продюсер Максим Фадеев.

В посте в соцсети Instagram он назвал Захарову своей подругой, а предпринимателя призвал извиниться перед ней. Кроме того, продюсер охарактеризовал Чубайса как рыжеволосого мужчину, который постоянно "рассказывает сказки".

"Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?" – заявил в видеообращении Фадеев.

Полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как глава "Роснано", выступая на Гайдаровском форуме, назвал Россию бедной страной, а соотечественников - расточительными.

Официальный представитель МИД раскритиковала его заявление и призвала узнать причины бедности у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства. Ответ Чубайса довел спикера МИД "до дрожи". Позже Захаровой нашли замену.