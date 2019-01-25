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"Аэрофлот" массово отменяет рейсы из-за непогоды

19:50
  • пятница
  • 25 января 2019

В субботу и в воскресенье ожидаются метель и снегопад

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет в выходные более 130 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно из-за неблагоприятных метеоусловий. Также будет изменено время вылета/прилета 171 рейса.

68 рейсов будут отменены в субботу, 26 января. Еще 63 – в воскресенье, пишет РИА Новости.

На Москву идет теплый атмосферный фронт. В связи с этим в столице ожидаются 48-часовые метели, снегопады и заносы. Они начнутся после полудня в субботу, погода наладится только в понедельник. За это время выпадет около 22 миллиметров осадков - это более половины месячной нормы.

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