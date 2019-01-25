Сначала шатнет экономику: что будет с миром в ближайшие годы

Эксперты предполагают, что 2019 год станет переломным для истории

Все чаще в потоке новостей мелькают сообщения о скорых и фундаментальных переменах в окружающем нас мире. На неделе, к примеру, об этом говорил министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, 30-летний суперцикл активной глобализации подошел к концу. Теперь ситуация ухудшается и приводит к "тектоническим сдвигам". Общей стратегии выхода, похоже, нет. Каждой стране придется самой выплывать из экономического кризиса - причем, не обычного, а системного и глобального. И начнется он, судя по разным заявлениям, в самом ближайшем будущем. Впрочем, речь вовсе не только об экономике. Речь о привычном образе жизни, и не в одной какой-то стране, или регионе, нет - везде. Мир стоит на пороге грандиозных перемен.

Попса начала девяностых неожиданно звучит как гимн Brexit. Европа говорит "гудбай" Лондону - Великобритания выходит из Евросоюза. За выход королевство заплатит дорого - до 110 миллиардов евро. Брюссель, может, и получит хорошие отступные, но вот политические потери будут куда весомее. Еще один мощнейший удар по самой сути ЕС может нанести возвращение виз внутри Шенгена. Такое предложение обсуждают как меру контроля за мигрантами, которые стараются попасть в наиболее благополучные государства Евросоюза. Перспектива визовых ограничений, которая, по сути, полностью девальвирует Шенгенское соглашение, выглядит вполне реальной на фоне прогнозов по выборам в Европарламент. До трети мест там могут получить евроскептики.

"Ситуация в том, что эти партии крайне критически относятся к руководству Евросоюза, и к тому направлению, куда Европейский союз идет. Они критикуют миграционную политику ЕС, считая необходимым защиту границ и защиту миграционно-культурной идентичности Европы как континентальной христианской культуры. Одновременно с этим они критикуют экономическую, монетарную политику ЕС, хотят выйти из зоны евро, чтобы иметь возможность влиять на собственное экономическое развитие, в большей степени не ориентироваться на другие страны", - прокомментировал исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

На Балканах еще одну мину под концепцию европейской семьи народов без границ и претензий подкладывают эгоисты из Косово и Албании. В этом году там начнут разработку стратегии объединения албанцев к 2025 году. Тирана и Приштина, по сути, собираются создать Великую Албанию - государство, которым давно грезят местные националисты. Такой сценарий способен быстро вернуть регион в эпоху Балканских войн начала XX века. Тем временем, территориальные амбиции Тираны активно поддерживают Соединенные Штаты. Похоже, это придает дополнительную уверенность албанскому премьеру, который может себе позволить не задумываться о дипломатических условностях.

"Объединение Албании и Косово неизбежно и бесспорно. Основной вопрос заключается в том, как произойдет это объединение, будет ли это естественным процессом в рамках ЕС, который поймут все его члены, либо это станет реакцией на "слепоту и лень Евросоюза", - сказал премьер Албании Эди Рама.

Впрочем, Евросоюзу вмешательство Соединенных Штатов, похоже, надоело. Подтверждением этому может служить встреча Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Ахене. Главы Германии и Франции внесли обновления в Елисейский договор 1963 года, который закрепил послевоенное примирение двух стран. Кроме того, лидеры пообещали развивать "общую военную культуру", которая, по словам Меркель, может способствовать созданию европейской армии. Впрочем, непростые процессы идут не только на западе, но и на востоке Европы. А именно, в рамках союзного государства России и Белоруссии. Минск не горит желанием платить по счетам. Александр Лукашенко недоволен налоговым маневром России. С 2019 по 2024 годы планируется постепенно отменить вывозную пошлину на нефть. В то же время вырастет налог на добычу полезных ископаемых, из-за чего сырье для покупателя подорожает. Белорусский бюджет может не досчитаться миллиардов долларов, которые раньше, в свою очередь, недополучали российские добывающие компании. Называют более точную цифру – 3,8% ВВП ежегодно. Пока что взаимоприемлемого решения сам Минск не предлагает, а просто хочет компенсировать собственные расходы за счет российского бюджета. Любые другие варианты называет посягательством на свою независимость. Хотя глава МИД Сергей Лавров ясно дал понять, что в Москве и не помышляют о включении республики в состав России.

"Сейчас отношения с Белоруссией являются, возможно, ключевым направлением российской внешней политики. Системная задача состоит в том, чтобы обеспечить, ну такие факторы системной интеграции двух стран, которые не будут зависеть от политической конъюнктуры и политической воли сторон", - сказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

На самом Дальнем Востоке, возможно, этот год станет решающим в схватке орлана и дракона. Спрогнозировать поведение Китая в противостоянии с США сейчас не берется никто. Ясно одно: Пекин последовательно и симметрично отвечает на каждый выпад Вашингтона, будь то введение заградительных пошлин или задержание своих граждан. Также Китай активно переориентирует свою экономику на внутреннее потребление, делая ее более независимой от тех же Соединенных Штатов. И что более важно, Пекин стремится уйти от роли сборочного цеха и превратить страну в интеллектуальный инновационный центр. Преимущество КНР перед США еще и в отсутствии необходимости отвлекаться на внутриполитическую борьбу. Америке в следующем году предстоит выбрать президента. И от успехов или неудач Трампа на международной арене будет напрямую зависеть его личный результат, а впоследствии и перспективы республиканской партии. Учитывая любовь Вашингтона к попыткам чужими руками дестабилизировать обстановку – взять, например, последние события в Венесуэле - полыхнуть может практически в любой точке планеты.

"Могут инициировать кризис, например, в Приднестровье. Связанный с недопуском каких-то гражданских, с нарушением каких-то схем жизнеобеспечения, поставок товаров, порядка ротации российского контингента. Там же все зависит от Молдавии в этом вопросе или от Украины. И это гарантированный болевой эффект для России", - заявил Ремизов.

Очагом напряжения у границ России по-прежнему остается Украина. С той лишь поправкой, что в 2019 году ситуация там и вовсе может выйти из-под контроля. Всему виной грядущие президентские выборы и желание Петра Порошенко любой ценой сохранить власть. Вряд ли упростит жизнь украинского политикума ввод в эксплуатацию Россией "Турецкого потока" и второй ветки "Северного". Тем более что Ангела Меркель ясно дала понять - газопроводу быть.

ЕС, конечно, учтет интересы третьих стран в этом вопросе, но лишь руководствуясь собственной выгодой. Сокращение же транзита газа через территорию Незалежной, считают эксперты, превратит Украину в маргинальное государство на задворках Европы. Зато с мощной антироссийской пропагандой и вооруженными силами, которые власти ради сиюминутных выгод готовы использовать, как показала провокация в Керченском проливе. И это лишь одна из многих точек, где могут сработать старые или окажутся заложены новые мины под геополитическим фундаментом.

Эксперты предполагают, что 2019 год станет переломным для истории. Сначала, по их мнению, шатнет экономику, а дальше качнется уже вся мировая конструкция. Остается надеяться, что пессимисты окажутся неправы, а сбудутся лишь позитивные прогнозы. Мир стоит на пороге прорывных открытий в области медицины. И по многим из них лидирующие позиции у российской науки. Появятся новые тест-системы на основе жидкостной биопсии для выявления раковых заболеваний, современные противоинсультные лекарства позволят значительно продлить жизнь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С 2019 по 2021 год, впервые за последние 15 лет, могут быть одобрены сразу несколько препаратов, эффективно останавливающих слабоумие. От деменции страдает все больше людей. Но до полной победы над недугом, по прогнозам врачей, осталось немного. Уже через десять лет нам обещают вакцину, которая полностью победит болезнь.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, Павел Дубров, "В центре событий".