Выборы без выбора: на Украине разгорелся политический гопак

Новый сезон политического шоу на Украине, как и ожидалось, стартовал ярко

Суд над Януковичем отлично вписывается в предвыборное шоу, зажигающее сейчас на Украине. Всё что угодно - чтобы отвлечь народ от реальных проблем. Со стороны всё это действо смотрится очень забавно, местами даже действительно смешно, но по факту с одним из этих кандидатов потом кому-то жить, кому-то соседствовать. А вот это уже страшно.

Новый сезон политического шоу на Украине, как и ожидалось, стартует ярко. Центризбирком уже зарегистрировал больше дюжины кандидатов, а значит главное - не утонуть в общем болоте. Радикал Ляшко пытается.

"Ввести смертную казнь за коррупцию, госизмену и терроризм. Расстрелять на Крещатике десять коррупционеров и все остальные зарекутся брать взятки", - уверен лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Среди громких предложений его конкурентов - легализация проституции и наркотиков. Андрея Садового баллотироваться в президенты попросил Иисус, который явился его жене. А это выступление родного брата киевского мэра Владимира Кличко на экономическом форуме в Давосе (см. видео). Инвесторам он рассказывает о сексуально привлекательной Украине. "Мы сексуальны, и нас все хотят", - заявил он.

У братьев Кличко, похоже, семейное - попадать в истории из-за сказанных слов. Правда в этот же день Виталий Кличко заявил, что не будет баллотироваться в президенты. Чем очевидно лишил страну веселья. А поклонницы музыканта Вакарчука, который делал электорату много "авансов", все еще ждут перед каждым концертом от своего кумира заявления о намерении идти во власть.

- Хотелось бы услышать чтобы он так сказал.

- Может и скажет, ждем. Было бы хорошо.

Даже не десятки, сотни ивент-менеджеров, спичрайтеров, коучей, байеров, пиарщиков и других непонятных традиционному избирателю специалистов, не покладая рук работают на своих кандидатов. Деньги, как известно, не пахнут, и далеко не у всех команд есть шансы продлить контракты после 31 марта. Во второй тур выйдут только два политика, одним из которых, по прогнозам, может стать Юлия Тимошенко. "Я иду в президенты. Потому что я хочу, чтобы еще пять лет Украина не потеряла", - сказала она.

Этот съезд пока стал самым массовым. Десять тысяч сторонников - масштаб президентский. Политконсультанты снова изменили образ Тимошенко, теперь она выходит на публику в костюмах винного цвета бургунди - аналогии очевидны (см. видео). Ставка делается на западный вектор развития и оппозиционность президенту - чего стоит беглец Саакашвили, поддержавший Тимошенко по видеосвязи.

"Украина может стать великой страной, сверхдержавой. Но для этого надо убирать Порошенко и эту банду", - уверен опальный политик.

Впрочем, далеко не все наблюдатели видят разницу между президентом и Тимошенко. Даже в методах борьбы они похожи. Фактически обманом избирателя попытались убедить, что знаменитый писатель Пауло Коэльо поддерживает Тимошенко. В агитационном ролике он говорит о харизме политика, но слова, как оказалось, вырваны из контекста, да и само интервью было записано в 2010 году.

"Я никогда не записывал сообщения в поддержку ее кандидатуры. И даже если она нравится мне как человек, украинская политика - не мое дело", - поспешил откреститься он в Twitter.

И даже Филарета - человека полностью подконтрольного Порошенко - попытались зачислить в ряды сторонников "Батькивщины". Предводитель раскольников тоже появился на съезде, организованном Тимошенко, что показалось как минимум двойной игрой. Однако на деле он прямо агитировал за президента.

"Съезд Тимошенко начинается с Филарета, а Филарет рассказывает о том, что Порошенко дал Украине томос. И все аплодируют, не понимая, в какую ловушку они попали, причем эту ловушку установили сами. Вполне возможно ей надо отпрыгнуть от риторики другой, чтобы переманить электорат Порошенко, но не знаю... От осинки не родятся апельсинки. А в этом лесу шибко какие-то похожие деревья", - прокомментировал блогер Анатолий Шарий.

Оппозиционный кандидат Юрий Бойко опережает Порошенко, за него традиционно выступают жители юго-востока. Однако электорат раздроблен, что вполне устраивает президента. Он не оставляет надежды протиснуться в неизбежный второй тур.

"Если бы эти силы условно говоря, юго-восточные, сине-белые или русские, если бы они консолидировались и выдвинули единого кандидата и действительно бы начали работать на этого кандидата. То он бы очевидно без проблем выходил во второй тур и таким образом на президентстве Порошенко был бы поставлен жирный крест", - уверен политолог Сергей Белашко.

Но произойти этому Банковая очевидно не позволит. Кандидатов от юго-востока представляют реваншистами Партии Регионов, а Тимошенко, похоже, планируют выставить воровкой, по жадности опережающей Порошенко. В местных СМИ появилась информация, что из Америки на Украину могут привезти Павла Лазаренко. Бывшего премьер-министра Украины в США осудили за мошенничество и отмывание денег. Он отсидел срок в тюрьме. Однако теперь, пишет пресса, Лазаренко предлагают прощение на Родине, если он вернет часть украденных денег и расскажет всё, что знает о своей высокопоставленной подельнице. Атака на Тимошенко уже началась.

"Генеральной прокуратурой установлено, что за все время совместной работы Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко было выведено за границу более миллиарда долларов", - заявил генерал-лейтенант СБУ Украины в отставке Григорий Омельченко.

Избирателя новым компроматом наверняка будут убеждать, что Порошенко - меньшее зло, чем Тимошенко. Кроме того, уже активно по всей стране работают агитаторы президента - даже в школах распространяют листовки с цитатами лидера. В марте людей начнут активно подкупать за счет государства - Порошенко раздаст субсидии на коммуналку реальными деньгами. Да и провальный "томос-тур" вполне возможно проводится как надо. Не для того, чтобы реально получить голоса, а чтобы оправдать все приписки и фальсификации.

"По социологии он набирает достаточно для того, чтобы массовая скупка голосов в его пользу не выглядела, скажем так, каким-то вопиющим действием", - поделился своим мнением Белашко.

И поэтому так некстати на предвыборном горизонте появился актер Владимир Зеленский с его образом народного кандидата Василия Голобородько. В марте ожидается новый сезон агитационного сериала "Слуга народа". Сам Зеленский с пиццей и бургерами проводит съезд своих сторонников, а затем чистит снег на улицах.

Зеленский уверенно занимает вторую строчку в рейтинге кандидатов, потому что народ устал от никчемной власти. Впрочем, далеко не все политологи верят, что у актера действительно есть политические амбиции. По мнению экспертов, вполне возможно - это тоже многоходовка, организованная олигархом Коломойским по договоренности с Тимошенко. Действующему президенту мешают пройти во второй тур. Однако большинство представителей украинской элиты так однозначно пока не играют.

"Наши олигархи, наши элиты. Они хитросделанные, и они пытаются рассовать свои яйца по многим корзинам. То есть, с одной стороны, вроде бы есть игра на несколько лагерей, я бы не сказал, что это только лагерь Порошенко. А с другой стороны, люди, которые играют и на Тимошенко, и на Бойко, и на Вилкула — они все равно играют и на Петра Алексеевича Порошенко", - сказал доктор политических наук Александр Семченко.

Достоверно неизвестно и какое место в этой предвыборной битве займут всевозможные радикалы, а они могут как защищать, так и разрушать с одинаковой эффективностью. И Порошенко, и Тимошенко намерены победить не смотря ни на что. А в этом "служебном романе", как метко подметили в интернете, счастливый финал для двоих невозможен.

Пётр Вершинин. Павел Ермоленко. Екатерина Симанович. "В Центре Событий".