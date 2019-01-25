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Жириновский в ответ на угрозы назвал Украину искусственной страной

21:10
  • пятница
  • 25 января 2019

Ранее Украина завела на депутата уголовное дело

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает заведенное на него уголовное дело на Украине незаконным. Действующая власть в Киеве нелегитимна, считает политик, поэтому украинские следователи не имеют права возбуждать дела.  
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"Незаконный режим скоро исчезнет, и будет другой режим, мы надеемся. Или какая-то часть Украины войдет в состав России. Поэтому у нас, так сказать, нет никаких мотивов предпринимать какие-то действия", - заявил Жириновский каналу "ДумаТВ", добавив, что причастные к преследованию должны быть наказаны.

Депутат еще раз объяснил свою позицию по Крыму и Донбассу. Жириновский уверен, что Украины как страны никогда не было, а государственные границы часто прочерчены искусственно.

"Начиная с 1991 года я говорил, что Крым должен быть в составе России, а сегодня говорю, что вся Украина через референдум должна войти в составе России, поскольку это искусственное образование, которое создали Ленин, Сталин, Хрущев", - добавил Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Жириновского в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. По данным надзорного ведомства, в 2014 году российский депутат в эфире одного из телеканалов призывал к присоединению Крыма и юго-востока Украины к России. А во время одной из своих поездок в Симферополь и Севастополь призывал местных жителей к "изменению границ" Украины.

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