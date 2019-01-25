Погибли как минимум пять человек

Частный легкомоторный самолет и вертолет столкнулись в итальянских Альпах над горнолыжным курортом Ла-Тюиль. По предварительным данным, погибли пять человек. Двое были найдены живыми, их отвезли в больницу.

При столкновении оба воздушных судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор, пишет РИА Новости. Вертолет принадлежал частной компании, которая организует горнолыжные спуски с большой высоты. Самолет тоже частный, он доставлял туристов на курорт Курмайор.

На месте происшествия работают спасатели, причины произошедшего выясняются.