Названа чемпионка Европы. Это не Загитова

Фигуристка допустила ряд ошибок и упала

Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала россиянка Софья Самодурова. Она набрала 213,84 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй. Она допустила несколько ошибок и падение. В результате фигуристка набрала 198,34 балла. Бронзу завоевала финка Вивека Линдфорс (194,40). Еще одна россиянка Станислава Константинова заняла четвертое место, пишет "Чемпионат".

23 января в Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию, он продлится до 27 января.