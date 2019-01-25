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"Договорились": в США завершился шатдаун

22:40
  • пятница
  • 25 января 2019

Правительство будет работать три недели – до 15 февраля

Президент США Дональд Трамп и Конгресс США согласовали временный бюджет для временного восстановления работы правительства. Правительство будет работать до 15 февраля. Документ о прекращении шатдауна будет подписан в ближайшее время.

"Мы договорились", - сообщил американский лидер, выразив надежду, что за три недели демократы и республиканцы смогут договориться по вопросам строительства стены на границе с Мексикой, пишет "Интерфакс".

В случае, если демократы не согласуют бюджет, то в стране начнется новый шатдаун и будет введен режим ЧП, пригрозил Трамп.

С 22 декабря в США частично была приостановлена работа правительства из-за того, что президент Дональд Трамп не смог договориться с демократами по поводу бюджета страны на 2019 год. Президент хочет построить стену на границе с Мексикой, а оппозиция отказывается выделять на это деньги.

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