Тарасова назвала причину провала Загитовой

По мнению специалиста, в юной спортсменке "что-то надломилось"

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске, которая заняла второе место. По ее мнению, спортсменка попросту устала.

"Очень жаль, что серия падений продолжается. Начинала она этот сезон, не задумываясь ни над одним из элементов, блистательно каталась. А сейчас она как будто устала, — отметила Тарасова в эфире Первого канала.

По ее словам, Загитова упала и на разминке. Это говорит о потере концентрации. При этом тренер напомнила, что Загитова еще ребенок и ей 16 лет. "С каждым это может быть, как и с Женей (Медведевой. — Прим. ред.), так и с ней. Они обе выдающиеся спортсменки. Так будет со следующими девочками, следующим поколением, что-то нужно менять. Не их — подготовку. Что-то в Загитовой надломилось", - приводит ее слова РИА Новости.

Сама Алина Загитова также прокомментировала свое неудачное выступление. Она принесла извинения за неудачный прокат произвольной программы.

"Я хочу сказать всем моим болельщикам и большой аудитории огромное спасибо за поддержку, она мне очень помогает", — подчеркнула она.

Выступления девушек на произвольной программе в рамках чемпионата Европы прошли 25 января. Лучшей оказалась еще одна россиянка Софья Самодурова. Она набрала 213,84 балла по итогам короткой и произвольной программ. Олимпийская чемпионка Загитова допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате фигуристка набрала 198,34 балла. Бронзу завоевала финка Вивека Линдфорс (194,40). Еще одна россиянка Станислава Константинова оказалась четвертой.