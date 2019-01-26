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Трамп перешел на угрозы после завершения шатдауна

12:48
  • суббота
  • 26 января 2019

​Президент США намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп объявил о приостановке самого затяжного шатдауна в истории США. Спустя 35 дней финансирование федеральных учреждений возобновляется. Но только на три недели. Это, подчеркнул президент, единственная его уступка. И Конгрессу лучше согласиться на строительство стены.

Инициатор шатдауна президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что будет стоять до конца в споре о национальной безопасности. Но в итоге президент уступил и не получил ровным счетом ничего, кроме пошатнувшейся экономики. Спасти репутацию попытался, заявив, что принял решение, заботясь о миллионах сограждан. Но от планов строительства стены не отказывается, сообщает "ТВ Центр".

"Я чрезвычайно горд сообщить, что мы достигли соглашения по возобновлению работы правительства. Но вопросы безопасности остаются главными. Мы построим стену. Это не будет барьер длиной две тысячи миль. Мы будем использовать высокотехнологичные средства защиты границы в тех местах, где мигранты пытаются пересечь ее", - отметил Трамп.

700 миллионов долларов - такова стоимость сооружения на границе с Мексикой. И демократы не согласны утверждать такие траты в бюджете. Он так и остаётся несогласованным. А вот подпись под законопроектом, восстанавливающим работу госучреждений, председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ставит с явным удовольствием. Это ее первая громкая победа в статусе спикера палаты.

"Так много людей страдали все это время, но теперь могут вернуться к нормальной жизни, получать зарплату. А другие американцы будут получать свои услуги, экономика вернется на правильный путь", - заявила она.

Законопроект предполагает возвращение из вынужденных отпусков всех госслужащих и выплату им зарплаты за месяц выходных.

"Я оказалась незащищенной в сложной ситуации. Я не могу заплатить за свой дом и по другим счетам. Это просто дико. Шатдаун оказался очень дорогим для многих американцев", - сказала сотрудник научного центра геофизики и геохимии Джоанна Холлоуэй.

Полноценную работу правительства Трамп восстановил до 15 февраля. За это время, по его сценарию, республиканцам и демократам следует прийти к компромиссу по вопросу выделения средств на строительство стены. Иначе президент обещает ввести чрезвычайное положение на мексиканской границе. Завершив один шатдаун, Трамп, по сути, тут же пригрозил следующим.

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