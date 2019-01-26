В США появился ответственный за "восстановление демократии" в Венесуэле

Дальнейшую судьбу страны обсудят на Совбезе ООН

В субботу в Нью-Йорке соберётся Совет Безопасности ООН. На повестке дня - ситуация в Венесуэле. Обсуждение пройдёт по инициативе Вашингтона, сообщает "ТВ Центр".

США будет представлять госсекретарь Майк Помпео и новый спецпредставитель по "восстановлению демократии в Венесуэле". Им стал бывший американский дипломат Эллиот Абрамс. Помпео также отметил, что в ходе заседания Штаты намерены поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

В российском МИД такие действия США назвали попыткой Вашингтона управлять политической ситуацией в Каракасе. Москва, если потребуется, готова стать посредником в переговорах между властями и оппозицией.

В среду на фоне массовых антиправительственных выступлений Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Уже известно, что в середине декабря он тайно посетил США. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал происходящее в стране попыткой госпереворота. Жертвами беспорядков стали 26 человек, более 500 задержаны.