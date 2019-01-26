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Племена Восточной Сирии поблагодарили Россию

11:18
  • суббота
  • 26 января 2019

В САР амнистированы более 80 боевиков

Участники первого в новейшей истории страны конгресса племен Восточной Сирии выступили в поддержку целостности Арабской республики и президента Башара Асада, сообщает "ТВ Центр".

Масштабный форум, который собрал более шести тысяч делегатов, прошел в пригороде населенного пункта Итрия провинции Хама. На него съехались лидеры западного и восточного берегов Евфрата. Участники конгресса приняли резолюцию, в которой объявили о приверженности единству страны под управлением Асада, а также потребовали скорейшего вывода войск международной коалиции с территории Арабской республики. Примечательно, что в ходе работы съезда были амнистированы и переданы старейшинам более 80-ти боевиков, не совершивших тяжких преступлений.

"Мы отвергаем любое иностранное присутствие и оккупацию территории Сирии, неважно, где она имела место, мы благодарим своих друзей из России и Ирана, которые здесь находятся легитимно, по приглашению нашего правительства, и которые помогают нам отстаивать наши цели, отстаивают наши идеи на всей территории Сирии, от Запада до Востока", - отметил старейшина племени Баггара Ахмад Абдур Хаджи.

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