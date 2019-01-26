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Потоки грязи затопили людей из-за прорыва дамбы в Бразилии

11:08
  • суббота
  • 26 января 2019

​Есть погибшие

На юго-востоке Бразилии прорвало дамбу, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Жертвами стали семь человек, еще 150 числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".

Прорыв плотины произошёл в пятницу утром. Потоки грязи затопили административные здания и жилые дома. При этом системы аварийного предупреждения не сработали. Сейчас в районе катастрофы без электричества остаются порядка двух тысяч человек. На месте работают около 100 пожарных. С рассветом их число увеличат в два раза. В поисково-спасательных работах также задействованы десятки вертолётов.

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Последствия прорва дамбы
Последствия прорва дамбы в Бразилии
Последствия прорва дамбы в Бразилии
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