Потоки грязи затопили людей из-за прорыва дамбы в Бразилии

​Есть погибшие

На юго-востоке Бразилии прорвало дамбу, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Жертвами стали семь человек, еще 150 числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".

Прорыв плотины произошёл в пятницу утром. Потоки грязи затопили административные здания и жилые дома. При этом системы аварийного предупреждения не сработали. Сейчас в районе катастрофы без электричества остаются порядка двух тысяч человек. На месте работают около 100 пожарных. С рассветом их число увеличат в два раза. В поисково-спасательных работах также задействованы десятки вертолётов.