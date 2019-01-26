На Москву обрушился напугавший синоптиков снежный шторм

Произошла массовая отмена авиарейсов

В столичный регион пришли снегопады и метели. Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра, сообщает "ТВ Центр".

Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Непогода уже внесла коррективы в расписание работы столичных аэропортов. В выходные отменено свыше 130-ти рейсов. Ещё примерно столько же задержаны на вылет.

Ранее синоптики предупредили о рекордном количестве снега, который обрушится на столицу. Перед этим циклон побывал в Саратовской и Волгоградской областях.