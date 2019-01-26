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Известный музыкант найден мертвым

10:42
  • суббота
  • 26 января 2019

Ему было 86 лет

Знаменитый французский композитор Мишель Легран скончался в возрасте 86 лет. Это произошло в ночь на 26 января в Париже.

Легран - единственный композитор, который смог завоевать три "Оскара", а также пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов, сообщает ТАСС.

Он работал с такими легендами музыки, как Фрэнк Синатра, Шарль Азнавур, Барбра Стрейзанд. Также он возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей.

Среди его работ есть музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие.

В России в марте 2018 года Мишель Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".

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Мишель Легран
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