В Петербурге вспоминают погибших в годы блокады

​Почтить их память приехала Валентина Матвиенко

В Санкт-Петербурге в субботу начинаются мероприятия, посвященные 75-ой годовщине освобождения города от фашистской блокады. Утром на Пискаревском мемориальном кладбище собрались жители Северной столицы, блокадники, ветераны, передает "ТВ Центр".

Многие приехали из других городов. Среди участников есть и представители иностранных делегаций. Они возложили венки и цветы к могилам тех, кто в годы войны отстоял Ленинград. Память погибших почтили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.