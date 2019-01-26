Герои за штурвалами: под Петербургом открывают новый музей

​Внутри создали настоящий открытый исторический архив

Подвигам советских лётчиков - тех, кто защищал блокадный город и прикрывал людей и грузы - на Дороге Жизни - посвящён новый музей. Он откроется во Всеволожске, в здании авиаполка, которому был отдан приказ провести первую бомбардировку Берлина.

В центре музейного зала - боевое знамя первого гвардейского минного торпедного авиационного полка. Он базировался в годы войны на том самом месте, где сейчас создан музей. Это особенный полк Балтийского флота - в августе 1941-го его экипажи взяли курс на Берлин и начали бомбить столицу Германии. Неслыханная по дерзости операция, вернулись без потерь. Все до единого авиаторы - 43 человека - были удостоены звания Героя Советского Союза. Только им одним можно было посвятить всю музейную экспозицию. Но, когда шла работа над воссозданием руин здания, военно-исторических архивов, информации оказалось намного больше, передает "ТВ Центр".

"Первоначально шла речь о том, что это дом 43 героев, но по мере сбора информации мы поняли что нельзя забыть о летчиках - тех, кто также защищал наш город. И было принято решение, чтобы это был музей авиаторов", - рассказал директор музейного комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов.

Кроме минного торпедного были еще 26-й, и 27-й истребительный полки. Это они с воздуха защищали Ленинград, и Ладожское озеро. Они шли на таран прямо в небе, когда заканчивались патроны в пулеметах. Свои маршруты и задания пилоты истребителей никогда не наносили на карту местности, чтобы в случае гибели не выдать врагу планов всей эскадрильи.

"Чтобы это исключить, записи делались на наколенном планшете, а на карте, летчик мог ее развернуть даже в полете на коленке, и совместно с планшетов, уже карта представляла в уме полный маршрут и цели", - рассказал сотрудник музейного мемориального комплекса "Дорога Жизни" Геннадий Давыдов.

Именами героев, сидевших тогда за штурвалами, теперь названы улицы в Петербурге. Алексей Севастьянов сбил своим самолетом прямо в воздухе немецкий бомбардировщик. Сам уже позже - погиб в небе над Ладогой.

Дмитрий Оскаленко за первый год войны - 197 вылетов и 23 воздушных боя, - 11 сбитых самолетов. Он погиб в 1942-м, ему было 22 года.

А это модели тех самых самолетов, которые бомбили немецкие части под Ленинградом, которые летали на Берлин. Они выполнены в едином масштабе - 1 к 32, чтобы можно было сравнить, насколько пикирующий ПЕ-2 изящнее тяжелого Пе-8. Кроме этого, конечно, детали быта. Как и чем они жили, летчики-герои, откуда брали силы на войну?

Это витрина, в которой воспроизведен быт военных летчиков. Мельхиоровый подстаканник, самовар, выпуски старых газет, принесли в новый музей жители домов вдоль Дороги Жизни. Многие отдали и главные реликвии: письма с фронта.

"Здравствуй милая Мура! Сегодня у меня большой праздник, получил два письма сразу от тебя"., - говорится в одном из них.

"Письма эти зачитывали и перечитывали до дыр. Один из моих родственников здесь служил на Дороге Жизни. В автороте его жена жаловалась, что полтора года нет от него писем. Думали все, погиб, погиб... И какова же была радость, когда пришло сразу несколько десятков писем", - отметил историк Александр Войцеховский.

Экспозиция будет постоянно пополняться: новые имена, личные вещи летчиков. Это настоящий открытый исторический архив, который всегда будет хранить память о бессмертном подвиге советских авиаторов.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Ленинградская область