Великобритания оставила Мадуро без золота

​США бьют президента Венесуэлы по всем фронтам

Совбез ООН собирается на экстренное заседание по ситуации в Венесуэле. Инициатор встречи США направляют туда новое должностное лицо. Это спецпредставитель "по восстановлению демократии" в республике. Под давлением Вашингтона банк Англии уже отказался возвращать Мадуро активы. В российском МИД происходящее назвали попыткой сделать из Каракаса регионального вассала.

На пресс-конференции Николас Мадуро призывал противников к конструктивному диалогу. Представителей властей США, откуда накануне президент Венесуэлы отозвал всех дипломатов, он даже назвал "друзьями". Да, дипмиссии закрыты, но торговые отношения с Вашингтоном Каракас прекращать не намерен. Госсекретаря Майкла Помпео Мадуро поблагодарил за то, что он созвал заседание ООН, чтобы открыто обсудить ситуацию в Венесуэле. А своего главного оппонента - Хуана Гуайдо - пригласил на личную встречу, сообщает "ТВ Центр".

"Я буду готов прийти для разговора с господином Гуайдо сегодня, завтра и всегда. Если мне нужно встретиться с этим парнем в три часа ночи, я приду. Если мне придется прийти голым, я сделаю это, потому что я готов к диалогу", - отметил президент Венесуэлы.

Мадуро рассказал, что с Гуайдо уже встречался. 22 января президента пригласили в один из отелей Каракаса для переговоров с представителем оппозиции. Гуайдо почему-то был в капюшоне и очках - в таком виде он попал в объектив камеры наблюдения. Он призывал Мадуро сложить полномочия, но получил отказ. Что было дальше - хорошо известно. Предложение президента пойти на диалог оппозиционер отверг.

"Я прошу вас следовать нашему пути, вести себя мирно и не прибегать к насилию, но мы должны быть в каждом уголке Венесуэлы, требуя свободы, которая и так принадлежит нам", - сказал Гуайдо.

Всё больше интересных подробностей о биографии ещё недавно никому не известного Хуана Гуайдо. Оказывается, он много раз ездил в Вашингтон, где встречался с представителями властей. Накануне попытки госпереворота побывал не только в Штатах, но посетил и соседние Колумбию и Бразилию, где делился своей антиправительственной стратегией и пытался заручиться поддержкой. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в окружении Гуайдо.

Теперь оппозиционеру будет куда проще согласовывать действия с Вашингтоном: Госдеп создаёт должность представителя по Венесуэле.

"Мы считаем, что каждая страна должна признать нового лидера Венесуэлы. Мы будем работать со всеми странами, чтобы попытаться достичь этой цели", - отметил госсекретарь США Майк Помпео.

При этом, даже в Конгрессе США чрезмерное давление на Каракас назвали "подогреванием насилия". С такой же позицией выступает и МИД России.

"То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, по-моему, даже не следует доказывать. Те открытые призывы к государственному перевороту у всех на виду. Считаем подобное поведение недопустимым, подрывающим принципы Устава ООН", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится через несколько часов. Ситуация требует серьёзного обсуждения. В ходе беспорядков в среду в Каракасе погибли 26 человек. А Хуан Гуайдо призывает к новой демонстрации.

Евгения Карих, "ТВ Центр".