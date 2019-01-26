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Театр "Школа современной пьесы" открыл двери для зрителей

12:58
  • суббота
  • 26 января 2019

​Состоялся первый спектакль после восстановления здания

Московский театр "Школа современной пьесы" восстановили после крупного пожара. Теперь он торжественно открыл двери для зрителей. Новоселье уже отметили премьерным спектаклем. И провели гостям экскурсии по легендарному особняку.

Актеры "Школы современной пьесы" теперь в новой роли. С радостью проводят экскурсии по театру, который совсем не в переносном смысле возродился из пепла. Как и полагается, во время новоселья для гостей открыты все двери, сообщает "ТВ Центр".

"Это кабинет нашего художественнного руководителя - Иосифа Леонидовича Райхельгауза. Вот именно у этого камина Антон Павлович Чехов и Суворин подписали документ о создании полного собрания сочинений Антона Павловича Чехова", - рассказал актер московского театра "Школа современной пьесы" Александр Сеппиус.

Каждый сантиметр дома на Неглинной дышит историей. "Вообще это уникальное здание, где, знаете, пели Шаляпин и Собинов. Не за деньги, а так, для друзей. Здесь же был знаменитый ресторан "Эрмитаж", который основал некий повар Люсьен Оливье и придумал здесь салат, который во Франции никто знать не знал. Его там называют русский салат", - отметила актриса московского театра "Школа современной пьесы" Татьяна Веденеева.

"Это так называемый Белый зал зимнего Эрмитажа. Это тот самый зал, в котором Достоевский произнес свою речь о Пушкине. Здесь заседало Общество любителей русской словесности. А у нас этот зал - кафедра. Здесь идут дипломные спектакли", - сказал художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

За восстановленными историческими стенами скрыты современные механизмы. Актеры еще и сами не успели осознать, какие возможности для постановок им теперь доступны.

На один вечер самый большой зал Неглинной, как и 200 лет назад, стал похож на ресторан. Вместо премьерного спектакля - уютный "квартирник". И даже аукцион. Но уже завтра "Школа современной пьесы" заживет обычной театральной жизнью. Все спектакли теперь - в историческом здании.

Екатерина Гоголева, Владислав Подымский, "ТВ Центр".

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Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
Открытие театра "Школа Современной Пьесы" после реконструкции
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