В Москве автомобиль врезался в монастырь (видео)

​Аналогичный случай произошел в ноябре 2018 года

В Москве водитель автомобиля Renault врезался в ограждение в районе Печатники. В результате инцидента пострадал один человек.

Как передает Агентство "Москва", машина столкнулась со стеной Николо-Перервинского монастыря. В опубликованном в интернете видео показано, как иномарка пытается обогнать другой автомобиль. Однако вместо этого она врезается по касательной в стену монастыря. Машина переворачивается и скользит по дороге на крыше.

Это не первое ДТП, которое произошло у монастыря за последнее время. В ноябре 2018 года сотрудник полиции на BMW также въехал в его стену.