Не герои: в Германии высказались о жертвах блокады Ленинграда

Немецкая журналистка считает, что знает, как нужно отмечать страшную годовщину

Скандал разразился из-за статьи в немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Автор Зильке Бигальке пишет, что празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России является торжеством, хотя должно быть днем памяти о масштабной трагедии.

Выход статьи приурочен к 75-й годовщине снятия блокады с города. "В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", — пишет Бигальке.

Она отмечает, что блокада Ленинграда длившаяся почти 900 дней остается "болезненным" моментом в российской истории. При этом журналистка признает, что произошедшее было геноцидом и одним из самых страшных преступлений вермахта. Его жертвами стали более миллиона человек, передает РИА Новости.

Тем не менее, после окончания войны стороны не были заинтересованы в том, чтобы назвать случившееся именно геноцидом, а российские власти все еще представляют осажденных "как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам".

"В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы гораздо раньше задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже давно спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу", - отметила Бигальке.

Блокада длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории. 27 января с трибун за торжественным маршем будут наблюдать почетные гости - ветераны.