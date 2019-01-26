Москва поможет молодым предпринимателям открыть свой бизнес

Мэр посетил форум "Молодой предприниматель Москвы"

Во Дворце спорта "Мегаспорт" прошел форум "Молодой предприниматель Москвы". В качестве спикера в нем принял участие Сергей Собянин. Он поздравил студентов с Татьяниным днем и наградил победителей конкурса "Лучший сайт стартапа форума", сообщает сайт мэрии Москвы.

Как отметил Сергей Собянин, в Москве сейчас созданы все возможности, чтобы организовать любой бизнес. "Мы впервые запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей — целую серию семинаров, а этот форум стал кульминацией проекта", — подчеркнул он.

По его словам, Москва и бизнес — это две стороны одной медали, неразрывно связанные друг с другом. "Москва развивает инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру, транспорт, благоустраивает город. А бизнес создает экономику. Ни то, ни другое не может жить друг без друга. Город не может жить без экономики, а бизнес не может жить без города. Спасибо тем, кто уже сделал первые шаги в бизнесе. Вы взяли ответственность за свою судьбу и за судьбу тех людей, с которыми вы работаете. Вы сделали первые шаги в реальную взрослую жизнь", — добавил мэр столицы.

Москва поддерживает начинающих предпринимателей, и примерами такой поддержки могут служить бесплатные консультации, мастер-классы и тренинги, форумы, онлайн-курсы, развитие коворкингов и современные сервисы. А для тех, кто уже открыл свое дело, работает система льгот и преференций.

В 2018 году стартап-школу московского правительства окончили более двух тысяч человек. Им преподавали такие направления, как маркетинг и продажи, бухучет, а также рассказывали о городских программах поддержки малого и среднего бизнеса.

В 2017 году стартовал бесплатный образовательный проект "Стартап-школа МБМ". Начинающим бизнесменам предлагают 47 интенсивных обучающих курсов, каждый из которых длится пять дней.

Благодаря поддержке города в столице с каждым годом увеличивается количество предпринимателей. В 2018 году в городе было около 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. А еще в прошлом году предприниматели получили в банках свыше 22,7 миллиарда рублей по программе гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Сейчас коммерческую деятельность в городе осуществляют более 64 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет, что составляет 8% от общего числа столичных бизнесменов.

Всего в 2018 году в обучающих мероприятиях правительства Москвы приняли участие более 100 тысяч человек. Речь идет о семинарах, мастер-классах, конференциях, специальных образовательных проектах и форумах.