В России хлестко ответили на заявление немцев о блокаде Ленинграда

Скандальная статья не осталась без внимания

Российские парламентарии жестко отреагировали на статью в немецком издании Süddeutsche Zeitung, в которой празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России отказались считать торжеством. Так, сенатор Алексей Пушков указал в своем Twitter на то, что германским СМИ в такой ситуации следовало бы помолчать.

Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчётных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 января 2019 г.

В свою очередь, депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский призвал немецких журналистов следить за высказываниями. По его словам, для жителей города день снятия блокады равнозначен Дню Победы.

"Для многих тех, кто прошел через этот ад и по сей день вспоминает о тех днях, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был день победы. День ленинградской победы. В день всеобщей победы Девятого мая мы проводим военный парад. Поэтому военный парад 27 января тоже имеет право на существование", — приводит его слова РИА Новости.

Еще один депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что эта статья - неловкий момент для современной Европы, передает ФАН. "Потому что те, кого сейчас Европейский союз поддерживает, в чью пользу он пытается вынести определенные решения, — это как раз те люди, которые не любят вспоминать события 1941–1945 годов. Потому что это было время их поражений", — сказал он.

Статью в Süddeutsche Zeitung написала Зильке Бигальке. По ее мнению, празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России является торжеством, хотя должно быть днем памяти о масштабной трагедии. Выход статьи был приурочен к 75-й годовщине снятия блокады с города. Она подчеркнула, что после окончания войны стороны не были заинтересованы в том, чтобы назвать случившееся именно геноцидом, а российские власти все еще представляют осажденных "как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам".