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Коммунальные службы перешли на работу в усиленном режиме в Москве

13:57
  • суббота
  • 26 января 2019

​Мэр столицы назвал снежный шторм серьезным испытанием

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал начало мощного снегопада в столице. По его словам, эти дни будут серьезным испытанием для города.

"Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в субботу в столичный регион пришли снегопады и метели. В Москве объявлен жёлтый уровень опасности погоды из-за усиления ветра. В выходные отменено свыше 130-ти рейсов. Ещё примерно столько же задержаны на вылет. Ранее синоптики предупредили о рекордном количестве снега, который обрушится на столицу.

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