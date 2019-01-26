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Шокирующие кадры смерча в аэропорту Антальи

17:27
  • суббота
  • 26 января 2019

​Сильный ветер перевернул автобус с пассажирами

Видеокадры аномально сильного ветра в турецкой Анталье появились в интернете. За пятницу и субботу по территории города пронеслось два смерча.

Сильный ураганный ветер перевернул автобус в аэропорту Антальи. В этот момент он вез пассажиров к самолету. Также по воздуху летал трап. В итоге пострадали 12 человек, сообщает "Интерфакс".

Как сообщает посольство России в Анкаре, граждане нашей страны ранений не получили. Об этом говорится в Facebook диппредставительства. "Последние несколько дней в Анталье наблюдается аномальная погода, скорость ветра достигает 100 километров в час", - отмечается там.

Накануне над Антальей также пронесся смерч. В итоге пострадали восемь человек, погиб ребенок.

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