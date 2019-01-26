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В Москве начался решающий этап олимпиады для студентов "Я профессионал"

15:00
  • суббота
  • 26 января 2019

​Победители получат возможность присоединиться к важным для России исследованиям

В столице стартовал заключительный этап всероссийской студенческой олимпиады "Я профессионал". Из 500 тысяч участников отборочного тура в столицу пригласили лучших, передает "ТВ Центр".

Им предстоит решить задачи, основанные на реальных научных данных. В этом году на олимпиаде - 54 направления. В первый день испытания прошли в МФТИ по профилю "Арктические технологии". Победители получат возможность присоединиться к исследованиям, имеющим стратегическую важность для всей страны.

"Нам нужны ребята в наши проекты, это абсолютно прикладные разработки по решению проблем автономного энергоснабжения изолированных территорий поселков. Таких в стране насчитывается более четырех тысяч. Из них почти тысяча находятся в арктической зоне", - сказал председатель методического комитета олимпиады по направлению "Арктические технологии", исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.

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