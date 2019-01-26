Определен "Лучший стартап" молодежного форума предпринимателей Москвы

Это кафе по мотивам комиксов Marvel

В столице на прошедшем в пятницу форуме "Молодой предприниматель Москвы", который посетили десять тысяч студентов и старшеклассников, состоялся конкурс бизнес-идей. В режиме нон-стоп команды разрабатывали свои проекты - лэндинговые страницы под руководством наставников. Об этом сообщает сайт мэрии Москвы.

Победу в конкурсе "Лучший стартап" одержала команда, которая предложила создать кафе по мотивам комиксов Marvel. В частности, в нем можно заказать бургер в виде любимого супергероя. В команде участвовали 11 человек - пять юношей и шесть девушек. Капитаном был студент первого курса Российского университета дружбы народов (РУДН).

Самым младшим участником оказался московский школьник - ученик 11-го класса. Их идея набрала в группе "ВКонтакте" 550 лайков меньше чем за час. Голосование проходило во время самого форума. После победы ребята смогут пройти обучение в бизнес-акселераторе - углубленной программе обучения предпринимательским навыкам, которая стартует в конце февраля в рамках второй части проекта "Бизнес-уик-энд".

Среди идей других команд были мобильный сервис, который поможет ориентироваться среди любимых торговых центров и уведомлять о скидках, онлайн-портал с системой тестирования и обучения современному искусству, образовательные программы с использованием виртуальной реальности.

Кроме того, в форуме участвовали и известные столичные бизнесмены. В частности, о своем опыте рассказали основатель и генеральный директор компании по продаже настольных игр Дмитрий Кибкало, основатель проекта по производству шерстяных свитеров Сергей Косенко и основатель онлайн-школы английского языка Георгий Соловьев.

Этот форум являлся заключительной частью первого цикла тренингов и квестов в рамках молодежного проекта для успешного старта "Бизнес-уик-энд". За первые три месяца его работы квесты и интенсивы, которые проводились по выходным, посетили более 12 тысяч человек.