Емельяненко нокаутирован Бейдером на первых секундах боя

"Последний император" не смог продержаться и минуты

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру в финальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе. Соперник россиянина завершил поединок нокаутом еще в первом раунде, сообщает ТВЦ.Ru.

Бой состоялся в Лос-Анджелесе. В четвертьфинале турнира Емельяненко одолел досрочно экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира, а также бывшего претендента на титул чемпиона UFC Чейла Соннена. Бейдер же нокаутировал Кинг Мо Лаваля, а затем разобрался с Мэттом Митрионом.

Поражение оказалось шестым для "Последнего Императора". 35-летний Бейдер одержал 27 победу. Теперь он владеет чемпионскими поясами в двух весовых категориях. Ранее стал чемпионом в полутяжелом весе.

До этого сообщалось, что бой с американцем может стать последним в карьере 42-летнего Емельяненко. Его контракт с Bellator заканчивается. А свое будущее россиянин пока не комментирует.