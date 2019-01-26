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И вот вступает хор: Захарова отреагировала на ультиматумы Мадуро

16:45
  • суббота
  • 26 января 2019

Спикер МИД обратила внимание на идентичные заявления Испании, Германии и Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Германии, Франции и Испании по ситуации в Венесуэле. Ранее эти страны подчеркнули, что признают лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным главой Боливарианской Республики, если там не будет объявлено о проведении досрочных выборов.
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Спикер российского МИД в ироничном ключе отозвалась об этих ультиматумах в своем Facebook. "И вот вступает хор", - написала она. Захарова подчеркнула, что заявления были сделаны "не только идентичные, но даже в одно и то же время".

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес дал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление внеочередных выборов в стране. В противном случае они пообещали вслед за США признать Хуана Гуаидо президентом республики.

С аналогичным заявлением выступили президент Франции Эммануэль Макрон и представитель Германии. Они также дали Мадуро восемь дней, передает "Российская газета".

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определить свое будущее. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для запуска политического процесса", - отметил Макрон в Twitter.

Как передает ТАСС, МИД Великобритании выступил с таким же заявлением. Ранее Гуаидо уже признали власти США, Канады, а также некоторые страны Южной Америки.

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