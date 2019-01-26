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Из тюрьмы в президенты: Савченко пойдет на выборы

18:22
  • суббота
  • 26 января 2019

Подавать документы для регистрации будет доверенное лицо

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко выдвинута в президенты страны. Такое решение принято на съезде ее партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
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Все документы в ЦИК уже готовы. Нужно только оплатить взнос, рассказала глава партии Вера Савченко – сестра кандидата в президенты. "Мы ждем ответа от банка об открытии счета", - сказала она.

Денежный взнос для участия Савченко в выборах собран из средств членов партии, а также людей, поддерживающих ее, в том числе, из-за границы. В частности, из США, сообщает "Интерфакс".

Однако в связи с тем, что Савченко находится под следствием и пребывает в СИЗО, подавать документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК будет доверенное лицо. Это предусмотрено в случае выдвижения кандидата от партии.

Ранее Савченко заявила, что следственные органы не дают ей баллотироваться в президенты. В связи с этим она обратилась в соответствующие украинские и международные инстанции и правоохранительные органы.

На Украине ее подозревают в подготовке терактов и госпереворота. Также ее заподозрили в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко. С марта депутат находится в СИЗО.

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